Joan Osorio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Osorio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Osorio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Osorio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Osorio 17 Temmuz 2002 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Joan Osorio Guzmán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Osorio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joan Osorio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joan Osorio'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joan Osorio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joan Osorio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joan Osorio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Osorio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Pereira

Joan Osorio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Osorio şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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