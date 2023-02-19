Larry Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Larry Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Larry Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Larry Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Larry Angulo 10 Ağu 1995 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Larry Johan Angulo Riascos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Larry Angulo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMSo yapmaktadır. Larry Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Larry Angulo'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Larry Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Larry Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Larry Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Larry Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Patriotas

1 Temmuz 2018 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2021 yılında CD La Equidad

30 Haziran 2021 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2021 yılında CD América

30 Haziran 2022 yılında Indep. Medellín

11 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2023 yılında Pereira

Larry Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Larry Angulo şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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