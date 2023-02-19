Juan Zuluaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Zuluaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Zuluaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Zuluaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Zuluaga 15 Haziran 1993 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Zuluaga Estrada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Zuluaga Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Juan Zuluaga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Zuluaga'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Zuluaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Zuluaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Zuluaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Zuluaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Depor Aguablanca FC

30 Haziran 2015 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2015 yılında Dep. Petare

1 Ocak 2017 yılında Jaguares FC

1 Temmuz 2019 yılında CD América

30 Haziran 2020 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2021 yılında A. Bucaramanga

5 Ocak 2022 yılında Pereira

Juan Zuluaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Zuluaga şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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