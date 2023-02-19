Eber Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eber Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eber Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eber Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eber Moreno 11 Ocak 2002 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Eber Antonio Moreno Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eber Moreno Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Chapter One Sports yapmaktadır. Eber Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eber Moreno'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eber Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eber Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eber Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eber Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Cortuluá

31 Aralık 2021 yılında CD América

5 Ocak 2023 yılında Pereira

31 Aralık 2023 yılında CD América

Eber Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eber Moreno şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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