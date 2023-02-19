Yilmar Velasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yilmar Velasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yilmar Velasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yilmar Velasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yilmar Velasquez 21 Ağu 1999 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yílmar Andrés Velásquez Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yilmar Velasquez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. Yilmar Velasquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yilmar Velasquez'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yilmar Velasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yilmar Velasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yilmar Velasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yilmar Velasquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Atl. Nacional

6 Temmuz 2021 yılında Indep. Santa Fe

13 Temmuz 2022 yılında Pereira

30 Haziran 2023 yılında Indep. Santa Fe

Yilmar Velasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yilmar Velasquez şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Yilmar Velasquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 15 numaralı formasıyla 29 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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