Jimer Fory kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimer Fory Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimer Fory adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimer Fory Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimer Fory 24 Mayıs 2002 tarihinde Santander de Quilichao şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jimer Esteban Fory Mejía şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimer Fory Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management SAS yapmaktadır. Jimer Fory, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jimer Fory'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jimer Fory Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jimer Fory isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jimer Fory Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimer Fory futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Atl. Nacional

13 Temmuz 2022 yılında Pereira

30 Haziran 2023 yılında Atl. Nacional

Jimer Fory Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimer Fory şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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