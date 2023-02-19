Jhonny Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonny Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonny Vasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonny Vasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonny Vasquez 23 Temmuz 1987 tarihinde Santander de Quilichao şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhonny Alexander Vásquez Salazar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonny Vasquez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhonny Vasquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 30 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jhonny Vasquez'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhonny Vasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhonny Vasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhonny Vasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonny Vasquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2009 yılında Monagas SC

1 Ocak 2010 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2011 yılında Itagüí Ditaires

1 Temmuz 2013 yılında Junior FC

8 Temmuz 2016 yılında CD América

1 Ocak 2018 yılında Rionegro Águila

30 Ocak 2019 yılında Pereira

Jhonny Vasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonny Vasquez şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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