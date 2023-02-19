Aldair Quintana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldair Quintana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldair Quintana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldair Quintana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldair Quintana 11 Temmuz 1994 tarihinde Ibagué şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Aldair Alejandro Quintana Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldair Quintana Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DTSoccerAgency yapmaktadır. Aldair Quintana, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aldair Quintana'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aldair Quintana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldair Quintana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aldair Quintana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldair Quintana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Medellín U20

1 Ocak 2015 yılında Indep. Medellín

16 Ocak 2015 yılında Dépor FC

31 Aralık 2015 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2016 yılında Orsomarso SC

30 Haziran 2016 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2017 yılında Deportes Tolima

31 Aralık 2017 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2018 yılında Atlético Huila

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Nacional

13 Ocak 2023 yılında Pereira

31 Aralık 2023 yılında Atl. Nacional

Aldair Quintana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldair Quintana şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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