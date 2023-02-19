Kevin Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Palacios 31 Ocak 2000 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Alexander Palacios Salazar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Palacios Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Palacios, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Palacios'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Fortaleza CEIF

1 Temmuz 2021 yılında Atlético Huila

31 Aralık 2021 yılında Fortaleza CEIF

13 Ocak 2022 yılında Cortuluá

31 Aralık 2022 yılında Fortaleza CEIF

6 Ocak 2023 yılında Pereira

31 Aralık 2023 yılında Fortaleza CEIF

Kevin Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Palacios şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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