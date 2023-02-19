Rafael Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Navarro 18 Şubat 1989 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Enrique Navarro Cujía şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Navarro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafael Navarro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Rafael Navarro'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında CD América

1 Mart 2011 yılında Boyacá Chicó

1 Ocak 2013 yılında Pereira

Rafael Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Navarro şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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