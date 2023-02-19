Thomas Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Gutierrez 1 Mayıs 2000 tarihinde Mérida şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya,Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Thomás Gutiérrez Serna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Gutierrez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Gutierrez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thomas Gutierrez'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2018 yılında Estudiantil

23 Ocak 2019 yılında River Plate II

31 Aralık 2019 yılında Estudiantil

1 Ocak 2020 yılında River Plate II

7 Ocak 2022 yılında Barracas C.

31 Aralık 2022 yılında River Plate II

7 Ocak 2023 yılında Pereira

Thomas Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Gutierrez şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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