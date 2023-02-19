Edisson Restrepo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edisson Restrepo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edisson Restrepo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edisson Restrepo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edisson Restrepo 19 Aralık 1996 tarihinde La Estrella şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edisson Restrepo Perea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edisson Restrepo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edisson Restrepo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edisson Restrepo'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Edisson Restrepo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edisson Restrepo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edisson Restrepo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edisson Restrepo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Leones FC

31 Aralık 2018 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2019 yılında Union Magdalena

31 Aralık 2019 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2020 yılında Atlético Huila

18 Ocak 2022 yılında Táchira

4 Ocak 2023 yılında Pereira

Edisson Restrepo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edisson Restrepo şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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