Yeison Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeison Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeison Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeison Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeison Suarez 8 Temmuz 1997 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yeison Abelardo Suárez Vásquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeison Suarez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Yeison Suarez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yeison Suarez'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yeison Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeison Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yeison Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeison Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2016 yılında Cortuluá

30 Haziran 2017 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2019 yılında Bogotá FC

21 Ocak 2022 yılında Pereira

Yeison Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeison Suarez şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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