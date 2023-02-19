Santiago Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Ruiz 12 Ocak 1997 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Ruíz Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Ruiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Officina Soccer yapmaktadır. Santiago Ruiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Ruiz'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2022 yılında Patriotas

1 Temmuz 2022 yılında Alianza Petrol.

5 Ocak 2023 yılında Pereira

Santiago Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Ruiz şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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