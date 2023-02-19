Julian Bazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Bazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Bazan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Bazan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Bazan {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Bazan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Bazan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Bazan'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Bazan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Bazan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Julian Bazan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Bazan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Pereira

Julian Bazan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Bazan şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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