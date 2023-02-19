Carlos Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Ramirez 1 Mayıs 1988 tarihinde Pereira şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Andrés Ramírez Aguirre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Ramirez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Ramirez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Ramirez'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Pereira

1 Ocak 2009 yılında Millonarios

1 Temmuz 2009 yılında Millonarios B

1 Temmuz 2010 yılında Once Caldas

1 Temmuz 2011 yılında Pereira

1 Ocak 2014 yılında Envigado

1 Ocak 2015 yılında Millonarios

1 Ocak 2016 yılında CD América

1 Temmuz 2016 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2018 yılında Atlético Huila

1 Temmuz 2018 yılında Rionegro Águila

1 Temmuz 2021 yılında Pereira

Carlos Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Ramirez şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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