Kevin Aladesanmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Aladesanmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Aladesanmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Aladesanmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Aladesanmi 12 Kasım 1998 tarihinde Jönköping şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Ademola Aladesanmi Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Aladesanmi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Special One yapmaktadır. Kevin Aladesanmi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Aladesanmi'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Aladesanmi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kevinademola1409

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Kevin Aladesanmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Aladesanmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Aladesanmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Aladesanmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Olhanense U19

1 Temmuz 2017 yılında Barranquilla FC

1 Ocak 2018 yılında Junior FC

1 Ocak 2019 yılında Leones FC

31 Aralık 2019 yılında Junior FC

1 Ocak 2020 yılında A. Bucaramanga

31 Aralık 2020 yılında Junior FC

1 Ocak 2021 yılında Patriotas

31 Aralık 2021 yılında Junior FC

8 Ocak 2022 yılında Fortaleza CEIF

7 Ocak 2023 yılında Pereira

31 Aralık 2023 yılında Fortaleza CEIF

Kevin Aladesanmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Aladesanmi şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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