Delio Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delio Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Delio Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Delio Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Delio Ramirez 25 Kasım 2000 tarihinde San José şehrinde doğmuştur. 1,59 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Delio Ángel Ramírez Raigosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Delio Ramirez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Delio Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Delio Ramirez'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Delio Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Delio Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Delio Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Delio Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pereira

24 Ocak 2022 yılında Bogotá FC

31 Aralık 2022 yılında Pereira

Delio Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Delio Ramirez şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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