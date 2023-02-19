Angelo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Angelo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Angelo Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Angelo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Rodriguez 4 Nisan 1989 tarihinde San Andrés Isla şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ángelo José Rodríguez Henry şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adequatesports yapmaktadır. Angelo Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Angelo Rodriguez'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Angelo Rodriguezboyu ve yaşı kaç

Angelo Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Angelo Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2012 yılında Real Cartagena

31 Aralık 2012 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2013 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2013 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2014 yılında Uniautónoma

30 Haziran 2014 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2014 yılında Envigado

30 Haziran 2015 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2015 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2016 yılında Envigado

1 Temmuz 2016 yılında Deportes Tolima

31 Aralık 2017 yılında Envigado

1 Ocak 2018 yılında Deportes Tolima

10 Temmuz 2018 yılında Minnesota

24 Ocak 2020 yılında Deportivo Cali

20 Ocak 2023 yılında Pereira

Angelo Rodriguez kimdir

Angelo Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Rodriguez şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Angelo Rodriguez nereli

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