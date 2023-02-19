Diego Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Hernandez 4 Mayıs 2000 tarihinde Buenaventura şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Armando Hernández Quiñones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Hernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Diego Hernandez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Hernandez'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Real Santander

7 Ocak 2023 yılında Pereira

31 Aralık 2023 yılında Real Santander

Diego Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Hernandez şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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