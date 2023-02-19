Yesus Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yesus Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yesus Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yesus Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yesus Cabrera 15 Eylül 1990 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yesús Segundo Cabrera Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yesus Cabrera Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Yesus Cabrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yesus Cabrera'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yesus Cabrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yesus10oficial

http://www.instagram.com/yesus10oficial/

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Yesus Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yesus Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yesus Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yesus Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2009 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2012 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2014 yılında Deportes Tolima

30 Haziran 2014 yılında Real Cartagena

1 Temmuz 2015 yılında CD América

1 Temmuz 2016 yılında Deportivo Pasto

31 Aralık 2017 yılında CD América

3 Ocak 2018 yılında Once Caldas

30 Haziran 2018 yılında CD América

20 Temmuz 2021 yılında Cuiabá-MT

1 Ocak 2022 yılında Junior FC

9 Ocak 2023 yılında Pereira

Yesus Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yesus Cabrera şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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