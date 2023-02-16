Manuel Haas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Haas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Haas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Haas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Haas 7 Mayıs 1996 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Haas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC International Sports yapmaktadır. Manuel Haas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Manuel Haas'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Haas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Haas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Manuel Haas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Haas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2010 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2011 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2012 yılında AKA Salzb. U18

20 Ocak 2014 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2015 yılında SV Kapfenberg

17 Temmuz 2018 yılında SKN St. Pölten

3 Şubat 2020 yılında Inter Zapresic

17 Ağu 2020 yılında SV Ried

5 Temmuz 2021 yılında Osnabrück

Manuel Haas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Haas şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manuel Haas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1. Oberalmer SV (07/2001-), Red Bull Salzburg

Avusturya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.