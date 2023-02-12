Maximiliano Ortigoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Ortigoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Ortigoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Ortigoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Ortigoza 17 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Ortigoza Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Ortigoza, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına - tarihinde katılmıştır. Maximiliano Ortigoza'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Ortigoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Ortigoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Ortigoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Ortigoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Ortigoza şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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