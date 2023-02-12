Nicolas Toloza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Toloza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Toloza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Toloza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Toloza 6 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Alejandro Toloza şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Toloza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Toloza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Toloza'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Toloza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Toloza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nicolas Toloza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Toloza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CADU (Zarate)

1 Temmuz 2021 yılında Estudiantes BA

7 Haziran 2022 yılında Club Flandria

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes BA

16 Ocak 2023 yılında CADU (Zarate)

Nicolas Toloza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Toloza şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.