Ricardo Priori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Priori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Priori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Priori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Priori 8 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ricardo Gabriel Priori şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Priori Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardo Priori, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Priori'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Priori Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ricardo Priori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardo Priori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Priori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında CADU (Zarate)

1 Ocak 2019 yılında Ferrocarril Midland

1 Ocak 2020 yılında Lamadrid

1 Ocak 2022 yılında CADU (Zarate)

Ricardo Priori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Priori şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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