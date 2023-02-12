Lautaro Osuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Osuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Osuna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Osuna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Osuna 1 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Osuna Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lautaro Osuna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lautaro Osuna'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Osuna Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Osuna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Osuna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Osuna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında CADU (Zarate)

Lautaro Osuna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Osuna şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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