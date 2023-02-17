Juan Cruz Ponce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cruz Ponce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cruz Ponce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cruz Ponce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cruz Ponce 22 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Juan Cruz Ponce de León şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cruz Ponce Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Cruz Ponce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Cruz Ponce'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Cruz Ponce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Cruz Ponce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Cruz Ponce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cruz Ponce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CADU (Zarate)

Juan Cruz Ponce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cruz Ponce şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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