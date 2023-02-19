Maximiliano Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Rodriguez 6 Haziran 1999 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Jair Rodríguez Cejas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Rodriguez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcelo Tejera yapmaktadır. Maximiliano Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Rodriguez'nin Danubio FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Danubio FC

24 Şubat 2022 yılında Sud America

31 Aralık 2022 yılında Danubio FC

Maximiliano Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Rodriguez şuan Danubio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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