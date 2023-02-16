Osman Efe Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Efe Uzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Efe Uzun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Efe Uzun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Efe Uzun 20 Ocak 2005 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Efe Uzun Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osman Efe Uzun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 27 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Osman Efe Uzun'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Osman Efe Uzun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/osman_efe_u/

Osman Efe Uzun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Efe Uzun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osman Efe Uzun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Efe Uzun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ekim 2020 yılında Turgutluspor

Osman Efe Uzun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Efe Uzun şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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