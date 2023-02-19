Quelmer Hurtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quelmer Hurtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quelmer Hurtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quelmer Hurtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quelmer Hurtado 4 Şubat 1999 tarihinde Timbiquí şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Quelmer Hurtado Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quelmer Hurtado Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hy Sports Agency yapmaktadır. Quelmer Hurtado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Quelmer Hurtado'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Quelmer Hurtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quelmer Hurtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Quelmer Hurtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quelmer Hurtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Bogotá FC

1 Temmuz 2021 yılında Boyacá Chicó

Quelmer Hurtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quelmer Hurtado şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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