Saleh Al Ohaymid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleh Al Ohaymid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saleh Al Ohaymid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saleh Al Ohaymid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saleh Al Ohaymid 21 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Saleh Abdullah Al-Ohaymid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saleh Al Ohaymid Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saleh Al Ohaymid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saleh Al Ohaymid'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saleh Al Ohaymid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saleh Al Ohaymid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saleh Al Ohaymid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saleh Al Ohaymid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2014 yılında Al-Nassr FC

7 Ekim 2020 yılında Al-Ain FC

1 Haziran 2021 yılında Al-Nassr FC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Ittihad Club

Saleh Al Ohaymid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saleh Al Ohaymid şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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