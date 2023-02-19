Santiago Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Gomez 17 Mayıs 1995 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Gómez Castrillón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Gomez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Gomez'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Malacateco

1 Temmuz 2021 yılında CD Marquense

1 Temmuz 2022 yılında Quindío

5 Ocak 2023 yılında Jaguares FC

Santiago Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Gomez şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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