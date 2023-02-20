Zakaria Al Hawsawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Al Hawsawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Al Hawsawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Al Hawsawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Al Hawsawi 11 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Zakaria bin Siraj bin Ahmed Al-Hawsawi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Al Hawsawi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakaria Al Hawsawi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zakaria Al Hawsawi'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zakaria Al Hawsawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Al Hawsawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Al Hawsawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Al Hawsawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ohod Al-Medina

6 Temmuz 2022 yılında Al-Ittihad Club

30 Haziran 2023 yılında Ohod Al-Medina

Zakaria Al Hawsawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Al Hawsawi şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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