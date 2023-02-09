(4 Yıllık) Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52309,1333353.387
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41290,0931479.988
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52285,5144515.958
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52258,7257774.667
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52237,98461.033.604

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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