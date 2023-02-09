4 yıllık bölümler arasında yer alan Ekonomi bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Ekonomi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Ekonomi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Ekonomi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|19+0 / 19
|526,1574
|200
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|498,4231
|1.278
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|480,6636
|2.785
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|479,3536
|2.929
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|466,5870
|4.798
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|455,6624
|7.173
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|450,7932
|8.404
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|438,2275
|12.996
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|437,8928
|13.150
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|389,4147
|77.499
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|372,1175
|115.505
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|355,4404
|159.902
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|29+0 / 29
|348,1255
|182.338
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|345,5991
|190.650
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|109+0 / 109
|342,5083
|201.163
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|336,8423
|221.932
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|329,4613
|251.888
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|325,8207
|267.956
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|323,7387
|277.477
|Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|322,0330
|285.499
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|319,4616
|298.140
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|40+0 / 40
|311,9156
|337.514
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|32+0 / 32
|311,7018
|338.693
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|310,2326
|347.049
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|300,5479
|406.347
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|70+0 / 70
|300,5060
|406.614
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|298,0323
|423.234
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|297,9162
|423.990
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|295,2447
|442.400
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|23+0 / 23
|285,4981
|516.092
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|284,9730
|520.367
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|16+0 / 16
|278,5857
|574.732
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|273,1783
|624.395
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|269,5441
|659.615
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|261,1780
|747.302
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Ekonomi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|253,6818
|832.990
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|19+0 / 19
|253,3374
|837.068
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|249,1662
|888.061
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Ekonomi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|244,0149
|953.084
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|225,7793
|1.205.170
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|218,7042
|1.306.825
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|213,4404
|1.381.707
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|213,0713
|1.386.852
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.