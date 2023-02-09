4 yıllık bölümler arasında yer alan Ekonomi bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Ekonomi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Ekonomi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Ekonomi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 19+0 / 19 526,1574 200 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 498,4231 1.278 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 480,6636 2.785 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 479,3536 2.929 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 466,5870 4.798 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 455,6624 7.173 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 450,7932 8.404 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 438,2275 12.996 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 437,8928 13.150 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 389,4147 77.499 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 372,1175 115.505 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 355,4404 159.902 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 29+0 / 29 348,1255 182.338 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 345,5991 190.650 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 109+0 / 109 342,5083 201.163 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 336,8423 221.932 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 329,4613 251.888 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 325,8207 267.956 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 323,7387 277.477 Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 322,0330 285.499 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 319,4616 298.140 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 40+0 / 40 311,9156 337.514 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 32+0 / 32 311,7018 338.693 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 310,2326 347.049 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 300,5479 406.347 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 70+0 / 70 300,5060 406.614 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 298,0323 423.234 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 297,9162 423.990 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 295,2447 442.400 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 23+0 / 23 285,4981 516.092 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 284,9730 520.367 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 16+0 / 16 278,5857 574.732 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 273,1783 624.395 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 269,5441 659.615 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 261,1780 747.302 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Ekonomi (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 253,6818 832.990 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 19+0 / 19 253,3374 837.068 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 249,1662 888.061 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Ekonomi (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 244,0149 953.084 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 225,7793 1.205.170 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 218,7042 1.306.825 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 213,4404 1.381.707 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 213,0713 1.386.852 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 15+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Ekonomi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 9 Dolmadı Dolmadı

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