4 yıllık bölümler arasında yer alan Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 299,4403 413.664 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 239,2809 1.015.785 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 230,8213 1.133.208 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 225,1900 1.213.680 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 222,9828 1.245.696 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 186,2932 1.691.346 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 3 Dolmadı Dolmadı

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