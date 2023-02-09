4 yıllık bölümler arasında yer alan Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 368,4408 124.535 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 338,6569 215.114 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 320,3694 293.584 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 308,9504 354.456 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 306,8977 366.499 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 301,3309 401.134 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 301,2622 401.591 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 298,0526 423.088 Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 288,8131 490.000 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 284,1291 527.400 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 281,3516 550.685 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 270,3853 651.225 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 262,8695 728.921 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 260,3605 756.235 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 256,1684 803.786 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 244,2194 950.482 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 242,5249 972.681 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 209,1519 1.440.473 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 7 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.