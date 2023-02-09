4 yıllık bölümler arasında yer alan Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|368,4408
|124.535
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|338,6569
|215.114
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|320,3694
|293.584
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|308,9504
|354.456
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|306,8977
|366.499
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|301,3309
|401.134
|Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|301,2622
|401.591
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|298,0526
|423.088
|Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|288,8131
|490.000
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|284,1291
|527.400
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|281,3516
|550.685
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|270,3853
|651.225
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|262,8695
|728.921
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|260,3605
|756.235
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|256,1684
|803.786
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|244,2194
|950.482
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|242,5249
|972.681
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|209,1519
|1.440.473
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.