4 yıllık bölümler arasında yer alan İktisat (Açıköğretim) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İktisat (Açıköğretim) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İktisat (Açıköğretim) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İktisat (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 150+4 / 154 259,5721 765.091 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 400+10 / 410 244,1069 951.911 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (Açıköğretim) (Açıköğretim) (İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 150+4 / 154 229,4617 1.152.533

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.