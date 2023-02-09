4 yıllık bölümler arasında yer alan Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 336,6125 222.762 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 329,9721 249.797 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 327,5447 260.148 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 317,4163 308.431 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 316,5796 312.588 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 28+0 / 28 292,4787 462.040 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 266,9220 686.186 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 23+0 / 23 257,4008 789.555 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 257,1533 792.452 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 232,0245 1.116.178 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 226,6037 1.193.307

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.