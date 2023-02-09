4 yıllık bölümler arasında yer alan Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bilgi ve Belge Yönetimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|314,9802
|321.045
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|309,6615
|350.362
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|305,3873
|375.563
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|301,5551
|399.692
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|299,1872
|415.439
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|291,4409
|469.736
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|288,5943
|491.619
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|271,8531
|636.999
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|251,8440
|854.945
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|250,6794
|869.256
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|244,0415
|952.770
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|242,0038
|979.705
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|227,1026
|1.186.242
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|224,8997
|1.217.894
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|55+2 / 57
|224,8996
|1.217.896
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|222,8825
|1.247.233
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.