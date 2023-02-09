4 yıllık bölümler arasında yer alan Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bilgi ve Belge Yönetimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 314,9802 321.045 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 309,6615 350.362 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 305,3873 375.563 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 301,5551 399.692 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 299,1872 415.439 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 291,4409 469.736 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 288,5943 491.619 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 271,8531 636.999 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 251,8440 854.945 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 250,6794 869.256 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 244,0415 952.770 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 242,0038 979.705 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 227,1026 1.186.242 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 224,8997 1.217.894 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 55+2 / 57 224,8996 1.217.896 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 222,8825 1.247.233

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.