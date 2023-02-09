4 yıllık bölümler arasında yer alan Ekonomi ve Finans bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Ekonomi ve Finans bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Ekonomi ve Finans bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Ekonomi ve Finans Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 454,9221 7.338 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 445,1786 10.155 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 374,3334 110.274 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 372,6265 114.300 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 348,0191 182.677 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 344,8328 193.187 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 343,0032 199.504 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 341,1631 205.928 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 333,0267 237.021 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 324,7692 272.753 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 22+0 / 22 321,2017 289.445 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 315,0044 320.929 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 301,6638 398.940 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 38+0 / 38 294,2113 449.476 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 289,2550 486.591 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 78+0 / 78 286,8280 505.401 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Ekonomi ve Finans (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 270,4375 650.730 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 266,0660 695.256 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 22+0 / 22 265,2648 703.574 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Ekonomi ve Finans (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 260,0332 759.954 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Ekonomi ve Finans (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 257,6863 786.303 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Ekonomi ve Finans (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 253,6988 832.798 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 22+0 / 22 247,9298 903.287 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 244,2607 949.968 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Ekonomi ve Finans (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 243,4512 960.486 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 242,5496 972.328 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 242,2261 976.714 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Ekonomi ve Finans (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 225,5308 1.208.694

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.