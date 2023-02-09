4 yıllık bölümler arasında yer alan Ekonomi ve Finans bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Ekonomi ve Finans bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Ekonomi ve Finans bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Ekonomi ve Finans Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|454,9221
|7.338
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|445,1786
|10.155
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|374,3334
|110.274
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|372,6265
|114.300
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|348,0191
|182.677
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|344,8328
|193.187
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|343,0032
|199.504
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|341,1631
|205.928
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|333,0267
|237.021
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|324,7692
|272.753
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|22+0 / 22
|321,2017
|289.445
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|315,0044
|320.929
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|301,6638
|398.940
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|38+0 / 38
|294,2113
|449.476
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|289,2550
|486.591
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|78+0 / 78
|286,8280
|505.401
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|270,4375
|650.730
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|266,0660
|695.256
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|22+0 / 22
|265,2648
|703.574
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|260,0332
|759.954
|Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|257,6863
|786.303
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|253,6988
|832.798
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|22+0 / 22
|247,9298
|903.287
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|244,2607
|949.968
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|243,4512
|960.486
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|242,5496
|972.328
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|242,2261
|976.714
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|225,5308
|1.208.694
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.