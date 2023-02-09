4 yıllık bölümler arasında yer alan Gümrük İşletme (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gümrük İşletme (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gümrük İşletme (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Gümrük İşletme (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Gümrük İşletme (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 284,5176 524.186 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Gümrük İşletme (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 244,2354 950.291 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Gümrük İşletme (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 227,3342 1.182.860

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.