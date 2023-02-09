4 yıllık bölümler arasında yer alan Grafik Tasarımı bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Grafik Tasarımı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Grafik Tasarımı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Grafik Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|494,0644
|1.563
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|373,0835
|113.262
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|26+0 / 26
|358,2695
|151.765
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|351,8396
|170.632
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|349,8067
|176.936
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|345,1246
|192.230
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|340,6733
|207.725
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|321,2659
|289.128
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|312,3945
|334.905
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|302,7733
|391.851
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|285,7710
|513.861
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|285,5820
|515.396
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|274,8553
|608.696
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|22+0 / 22
|265,6561
|699.525
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|262,8672
|728.946
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|27+0 / 27
|248,4526
|896.849
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|219,5069
|1.295.305
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Grafik Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / ---
|---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.