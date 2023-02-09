4 yıllık bölümler arasında yer alan Grafik Tasarımı bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Grafik Tasarımı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Grafik Tasarımı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Grafik Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 494,0644 1.563 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 373,0835 113.262 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 26+0 / 26 358,2695 151.765 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 351,8396 170.632 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 349,8067 176.936 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 345,1246 192.230 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 340,6733 207.725 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 321,2659 289.128 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) Grafik Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 312,3945 334.905 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Grafik Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 302,7733 391.851 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 285,7710 513.861 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Grafik Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 285,5820 515.396 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 274,8553 608.696 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 22+0 / 22 265,6561 699.525 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 262,8672 728.946 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 27+0 / 27 248,4526 896.849 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Grafik Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 219,5069 1.295.305 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Grafik Tasarımı (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 3+0 / --- --- --- Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Grafik Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.