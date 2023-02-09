4 yıllık bölümler arasında yer alan Arkeoloji bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Arkeoloji bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Arkeoloji bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Arkeoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Arkeoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|430,1267
|17.731
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|335,8019
|225.915
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Arkeoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|318,2789
|303.991
|Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|317,0610
|310.192
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|309,1465
|353.297
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|283,1640
|535.276
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|279,3779
|567.711
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|277,3147
|586.020
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|271,2404
|642.807
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|266,9796
|685.588
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|265,6737
|699.357
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Arkeoloji (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|262,9972
|727.555
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|262,7982
|729.645
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|261,0372
|748.853
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|259,5129
|765.761
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|254,4391
|823.967
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|254,4051
|824.387
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|252,8565
|842.835
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|251,4456
|859.776
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|251,0689
|864.451
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|249,7317
|880.984
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|249,1799
|887.884
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|249,0119
|889.966
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|248,7136
|893.639
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|248,1006
|901.229
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|247,0498
|914.489
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|246,0006
|927.595
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|244,6113
|945.466
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|243,4854
|960.058
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|242,7584
|969.594
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|241,5026
|986.306
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|240,0388
|1.005.694
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|239,8522
|1.008.227
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|238,2544
|1.029.963
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|237,9281
|1.034.340
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|237,8259
|1.035.762
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|236,7496
|1.050.571
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|233,6866
|1.092.909
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|231,6128
|1.121.990
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|230,2972
|1.140.628
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|230,2882
|1.140.780
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|230,2779
|1.140.948
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|224,1005
|1.229.519
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|215,2320
|1.356.454
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / ---
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