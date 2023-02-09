4 yıllık bölümler arasında yer alan Arkeoloji bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Arkeoloji bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Arkeoloji bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Arkeoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Arkeoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 430,1267 17.731 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 335,8019 225.915 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Arkeoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 318,2789 303.991 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 317,0610 310.192 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 309,1465 353.297 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 283,1640 535.276 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 279,3779 567.711 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 277,3147 586.020 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 271,2404 642.807 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 266,9796 685.588 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 265,6737 699.357 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Arkeoloji (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 262,9972 727.555 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 262,7982 729.645 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 261,0372 748.853 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 259,5129 765.761 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 254,4391 823.967 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 254,4051 824.387 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 252,8565 842.835 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 251,4456 859.776 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 251,0689 864.451 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 249,7317 880.984 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 249,1799 887.884 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 249,0119 889.966 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 248,7136 893.639 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 248,1006 901.229 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 247,0498 914.489 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 246,0006 927.595 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 244,6113 945.466 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 243,4854 960.058 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 242,7584 969.594 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 241,5026 986.306 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 240,0388 1.005.694 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 239,8522 1.008.227 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 238,2544 1.029.963 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 237,9281 1.034.340 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 237,8259 1.035.762 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 236,7496 1.050.571 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 233,6866 1.092.909 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 231,6128 1.121.990 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 230,2972 1.140.628 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 230,2882 1.140.780 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 230,2779 1.140.948 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 224,1005 1.229.519 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 215,2320 1.356.454 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 1+0 / --- --- ---

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