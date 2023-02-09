4 yıllık bölümler arasında yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 338,2628 216.601 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 324,8253 272.501 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 321,8814 286.187 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 301,7180 398.568 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 299,0381 416.404 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 85+3 / 88 296,1291 436.186 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 287,2940 501.771 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 286,0204 511.916 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 282,8636 537.813 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 280,0756 561.574 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 269,9618 655.394 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 269,3843 661.209 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 261,3957 744.845 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 258,8233 773.554 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 258,1990 780.587 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 254,9457 817.954 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 253,5525 834.481 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 252,4304 847.936 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 252,2996 849.514 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 250,9953 865.383 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 249,5596 883.215 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 249,1527 888.231 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 244,5673 946.014 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 244,1604 951.226 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 243,2377 963.275 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 241,1345 991.202 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 240,5815 998.507 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 237,5895 1.039.021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 232,7510 1.105.902 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 231,5195 1.123.354 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 230,4372 1.138.658 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 229,4899 1.152.124 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 228,2781 1.169.575 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 227,3506 1.182.653 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 225,8464 1.204.203 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 224,8085 1.219.199 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık) EA 35+1 / 36 202,0336 1.532.179

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.