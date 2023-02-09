4 yıllık bölümler arasında yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|338,2628
|216.601
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|324,8253
|272.501
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|321,8814
|286.187
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|301,7180
|398.568
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|299,0381
|416.404
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|85+3 / 88
|296,1291
|436.186
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|287,2940
|501.771
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|286,0204
|511.916
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|282,8636
|537.813
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|280,0756
|561.574
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|269,9618
|655.394
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|269,3843
|661.209
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|261,3957
|744.845
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|258,8233
|773.554
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|258,1990
|780.587
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|254,9457
|817.954
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|253,5525
|834.481
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|252,4304
|847.936
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|252,2996
|849.514
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|250,9953
|865.383
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|249,5596
|883.215
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|249,1527
|888.231
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|244,5673
|946.014
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|244,1604
|951.226
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|243,2377
|963.275
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|241,1345
|991.202
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|240,5815
|998.507
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|237,5895
|1.039.021
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|232,7510
|1.105.902
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|231,5195
|1.123.354
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|230,4372
|1.138.658
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|229,4899
|1.152.124
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|228,2781
|1.169.575
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|227,3506
|1.182.653
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|225,8464
|1.204.203
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|224,8085
|1.219.199
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|35+1 / 36
|202,0336
|1.532.179
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.