(4 Yıllık) Hukuk Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Hukuk bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Hukuk Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Hukuk bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Hukuk bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Hukuk bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Hukuk Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA20+0 / 20530,6846132
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Hukuk (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)EA35+1 / 36528,4483164
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA24+0 / 24520,2241329
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA16+0 / 16509,8516689
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Hukuk (Örgün) (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / 10504,6011933
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA16+0 / 16503,3958991
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA26+0 / 26496,63721.389
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA16+0 / 16492,33601.689
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72491,72671.741
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3486,50032.182
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA22+0 / 22470,13674.201
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA550+14 / 564468,87574.387
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA500+13 / 513463,33835.405
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA25+0 / 25459,78756.158
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA240+6 / 246459,60866.201
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA340+9 / 349450,12218.611
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15448,57209.052
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA350+9 / 359448,37369.118
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA26+0 / 26444,871510.270
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA420+11 / 431442,304311.196
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA320+8 / 328441,662911.430
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA110+3 / 113441,249111.620
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA21+0 / 21439,454912.391
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA26+0 / 26439,148412.546
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA460+12 / 472436,987813.564
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA230+6 / 236435,583214.264
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA29+0 / 29434,757914.717
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA26+0 / 26434,040015.117
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA27+0 / 27433,329015.566
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA355+9 / 364431,652216.617
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA160+4 / 164431,163716.942
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA24+0 / 24430,832417.192
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA190+5 / 195430,650517.312
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA19+0 / 19430,351117.561
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA7+0 / 7429,768217.982
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA38+0 / 38429,391518.317
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA20+0 / 20429,329318.381
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA260+7 / 267428,868918.728
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA30+0 / 30428,689718.873
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82428,339219.178
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15428,160719.321
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA22+0 / 22426,761620.530
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA29+0 / 29426,713420.567
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA22+0 / 22426,362920.894
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA30+0 / 30426,300120.949
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA240+6 / 246424,804822.378
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA30+0 / 30424,472922.700
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA250+7 / 257424,404222.769
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA17+0 / 17423,937323.212
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA13+0 / 13422,210225.022
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA27+0 / 27421,861825.407
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA120+3 / 123420,788426.586
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9420,542026.892
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA16+0 / 16420,485326.950
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA190+5 / 195420,215227.255
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA280+7 / 287419,821727.712
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA230+6 / 236417,918930.052
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA20+0 / 20417,718530.319
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12417,510530.574
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA160+4 / 164416,762931.550
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72416,295632.135
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA18+0 / 18415,979132.585
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA130+4 / 134415,557133.164
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93414,285534.834
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA55+0 / 55413,857335.445
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Hukuk (Örgün) (Çarşamba) (4 Yıllık)EA130+4 / 134413,347436.180
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA240+6 / 246412,809136.972
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA73+0 / 73412,327137.670
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA23+0 / 23412,060938.046
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA60+0 / 60411,816238.395
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA200+5 / 205411,080039.504
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA123+0 / 123410,671840.098
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA190+5 / 195410,495740.358
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA30+0 / 30409,656441.686
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA40+0 / 40409,241642.332
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA230+6 / 236408,785243.032
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA200+5 / 205408,248443.860
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA120+3 / 123408,085944.120
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA130+4 / 134408,031244.203
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA190+5 / 195407,787744.593
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA220+6 / 226407,683744.760
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA240+6 / 246406,812546.168
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA280+7 / 287404,901149.239
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA140+4 / 144404,858749.317
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA96+0 / 96404,726849.544
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93404,657949.637
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62404,053350.666
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA80+2 / 82403,928850.882
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA220+6 / 226402,947452.503
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA110+3 / 113401,416155.090
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA200+5 / 205401,092255.671
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA120+3 / 123401,088855.675
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA180+5 / 185400,934355.950
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103400,052657.484
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15399,880757.801
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA300+8 / 308399,253658.874
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA23+0 / 23397,906561.248
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA21+0 / 21395,244066.113
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA116+0 / 116394,405467.710
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA14+0 / 14393,763068.946
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9393,754068.964
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA13+0 / 13393,381669.732
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10392,036872.321
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6391,507273.334
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8390,569675.173
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10390,085576.131
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6389,977676.326
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA108+0 / 108389,473077.364
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA98+0 / 98389,204577.940
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA115+0 / 115388,806878.781
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA20+0 / 20388,629879.133
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA7+0 / 7388,588379.224
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA123+0 / 123386,454083.567
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA170+0 / 170385,649585.187
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA55+0 / 55384,637487.310
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA144+0 / 144382,678791.507
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA86+0 / 86382,193492.520
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA160+0 / 160381,543293.954
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA116+0 / 116381,078194.992
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA93+0 / 93380,298796.704
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA60+0 / 60377,0356104.078
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA158+0 / 158376,9933104.169
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA3+0 / 3376,6287104.968
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA114+0 / 114376,5901105.061
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA20+0 / 20376,2692105.744
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA54+0 / 54376,2401105.818
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA53+0 / 53376,2258105.855
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA170+0 / 170375,7858106.896
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA150+0 / 150375,4698107.610
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA20+0 / 20374,6272109.590
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA25+0 / 25372,5856114.386
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)EA54+0 / 54372,4504114.684
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA29+0 / 29372,0787115.618
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA121+0 / 121371,6583116.611
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA40+0 / 40371,5797116.800
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA31+0 / 31370,7521118.867
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA104+0 / 104370,6187119.198
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA120+0 / 120369,6815121.492
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)EA30+0 / 30369,1339122.814
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA34+0 / ---------
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / ---------
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA24+0 / ---------
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA4+0 / ---------
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA1+0 / ---------
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA30+0 / 13DolmadıDolmadı
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)EA96+0 / 19DolmadıDolmadı
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA32+0 / 3DolmadıDolmadı
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA102+0 / 27DolmadıDolmadı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)EA148+0 / 69DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA20+0 / 3DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA17+0 / 16DolmadıDolmadı
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA5+0 / 3DolmadıDolmadı
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA25+0 / 22DolmadıDolmadı
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA15+0 / 2DolmadıDolmadı
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA53+0 / 49DolmadıDolmadı
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA20+0 / 6DolmadıDolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA89+0 / 45DolmadıDolmadı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA170+0 / 100DolmadıDolmadı
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA141+0 / 96DolmadıDolmadı
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA140+0 / 114DolmadıDolmadı
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA55+0 / 14DolmadıDolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA26+0 / 22DolmadıDolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA93+0 / 44DolmadıDolmadı
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA56+0 / 3DolmadıDolmadı
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA150+0 / 148DolmadıDolmadı
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA57+0 / 38DolmadıDolmadı
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA20+0 / 1DolmadıDolmadı
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA31+0 / 4DolmadıDolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA33+0 / 14DolmadıDolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA18+0 / 7DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA76+0 / 20DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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