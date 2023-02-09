4 yıllık bölümler arasında yer alan Hukuk bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Hukuk bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Hukuk bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Hukuk Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 530,6846 132 Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık) EA 35+1 / 36 528,4483 164 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 520,2241 329 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 16+0 / 16 509,8516 689 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk (Örgün) (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 504,6011 933 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 16+0 / 16 503,3958 991 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 26+0 / 26 496,6372 1.389 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 16+0 / 16 492,3360 1.689 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 491,7267 1.741 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 486,5003 2.182 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 22+0 / 22 470,1367 4.201 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 550+14 / 564 468,8757 4.387 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 500+13 / 513 463,3383 5.405 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 459,7875 6.158 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 240+6 / 246 459,6086 6.201 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 340+9 / 349 450,1221 8.611 İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 448,5720 9.052 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 350+9 / 359 448,3736 9.118 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 26+0 / 26 444,8715 10.270 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 420+11 / 431 442,3043 11.196 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 320+8 / 328 441,6629 11.430 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 110+3 / 113 441,2491 11.620 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 439,4549 12.391 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 26+0 / 26 439,1484 12.546 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 460+12 / 472 436,9878 13.564 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 230+6 / 236 435,5832 14.264 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 29+0 / 29 434,7579 14.717 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 26+0 / 26 434,0400 15.117 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 27+0 / 27 433,3290 15.566 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 355+9 / 364 431,6522 16.617 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 160+4 / 164 431,1637 16.942 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 430,8324 17.192 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 190+5 / 195 430,6505 17.312 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 19+0 / 19 430,3511 17.561 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 429,7682 17.982 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 38+0 / 38 429,3915 18.317 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 429,3293 18.381 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 260+7 / 267 428,8689 18.728 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 428,6897 18.873 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 428,3392 19.178 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 428,1607 19.321 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 22+0 / 22 426,7616 20.530 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 29+0 / 29 426,7134 20.567 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 22+0 / 22 426,3629 20.894 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 426,3001 20.949 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 240+6 / 246 424,8048 22.378 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 424,4729 22.700 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 250+7 / 257 424,4042 22.769 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 423,9373 23.212 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 422,2102 25.022 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 27+0 / 27 421,8618 25.407 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 120+3 / 123 420,7884 26.586 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 420,5420 26.892 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 16+0 / 16 420,4853 26.950 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 190+5 / 195 420,2152 27.255 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 280+7 / 287 419,8217 27.712 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 230+6 / 236 417,9189 30.052 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 417,7185 30.319 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 417,5105 30.574 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 160+4 / 164 416,7629 31.550 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 416,2956 32.135 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 18+0 / 18 415,9791 32.585 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 130+4 / 134 415,5571 33.164 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 414,2855 34.834 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 55+0 / 55 413,8573 35.445 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Hukuk (Örgün) (Çarşamba) (4 Yıllık) EA 130+4 / 134 413,3474 36.180 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 240+6 / 246 412,8091 36.972 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 73+0 / 73 412,3271 37.670 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 23+0 / 23 412,0609 38.046 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 60+0 / 60 411,8162 38.395 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 200+5 / 205 411,0800 39.504 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 123+0 / 123 410,6718 40.098 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 190+5 / 195 410,4957 40.358 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 409,6564 41.686 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 40+0 / 40 409,2416 42.332 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 230+6 / 236 408,7852 43.032 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 200+5 / 205 408,2484 43.860 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 120+3 / 123 408,0859 44.120 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 130+4 / 134 408,0312 44.203 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 190+5 / 195 407,7877 44.593 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 220+6 / 226 407,6837 44.760 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 240+6 / 246 406,8125 46.168 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 280+7 / 287 404,9011 49.239 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 140+4 / 144 404,8587 49.317 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 96+0 / 96 404,7268 49.544 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 404,6579 49.637 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 404,0533 50.666 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 403,9288 50.882 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 220+6 / 226 402,9474 52.503 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 110+3 / 113 401,4161 55.090 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 200+5 / 205 401,0922 55.671 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 120+3 / 123 401,0888 55.675 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 180+5 / 185 400,9343 55.950 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 400,0526 57.484 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 399,8807 57.801 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 300+8 / 308 399,2536 58.874 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 23+0 / 23 397,9065 61.248 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 395,2440 66.113 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 116+0 / 116 394,4054 67.710 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 393,7630 68.946 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 393,7540 68.964 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 393,3816 69.732 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 392,0368 72.321 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 391,5072 73.334 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 390,5696 75.173 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 390,0855 76.131 Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 389,9776 76.326 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 108+0 / 108 389,4730 77.364 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 98+0 / 98 389,2045 77.940 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 115+0 / 115 388,8068 78.781 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 388,6298 79.133 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 388,5883 79.224 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 123+0 / 123 386,4540 83.567 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 170+0 / 170 385,6495 85.187 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 55+0 / 55 384,6374 87.310 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 144+0 / 144 382,6787 91.507 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 86+0 / 86 382,1934 92.520 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 160+0 / 160 381,5432 93.954 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 116+0 / 116 381,0781 94.992 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 93+0 / 93 380,2987 96.704 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 60+0 / 60 377,0356 104.078 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 158+0 / 158 376,9933 104.169 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 376,6287 104.968 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 114+0 / 114 376,5901 105.061 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 376,2692 105.744 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 54+0 / 54 376,2401 105.818 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 53+0 / 53 376,2258 105.855 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 170+0 / 170 375,7858 106.896 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 150+0 / 150 375,4698 107.610 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 374,6272 109.590 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 372,5856 114.386 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 54+0 / 54 372,4504 114.684 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 29+0 / 29 372,0787 115.618 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 121+0 / 121 371,6583 116.611 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 40+0 / 40 371,5797 116.800 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 31+0 / 31 370,7521 118.867 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 104+0 / 104 370,6187 119.198 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 120+0 / 120 369,6815 121.492 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 369,1339 122.814 Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 34+0 / --- --- --- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 24+0 / --- --- --- Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 4+0 / --- --- --- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / --- --- --- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 30+0 / 13 Dolmadı Dolmadı Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 96+0 / 19 Dolmadı Dolmadı Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 32+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 102+0 / 27 Dolmadı Dolmadı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 148+0 / 69 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 20+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 17+0 / 16 Dolmadı Dolmadı İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 3 Dolmadı Dolmadı İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 22 Dolmadı Dolmadı İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 15+0 / 2 Dolmadı Dolmadı İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 53+0 / 49 Dolmadı Dolmadı İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 20+0 / 6 Dolmadı Dolmadı İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 89+0 / 45 Dolmadı Dolmadı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 170+0 / 100 Dolmadı Dolmadı İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 141+0 / 96 Dolmadı Dolmadı Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 140+0 / 114 Dolmadı Dolmadı Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 55+0 / 14 Dolmadı Dolmadı Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 26+0 / 22 Dolmadı Dolmadı Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 93+0 / 44 Dolmadı Dolmadı Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 56+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 150+0 / 148 Dolmadı Dolmadı Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 57+0 / 38 Dolmadı Dolmadı Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 20+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 31+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 33+0 / 14 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 18+0 / 7 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 76+0 / 20 Dolmadı Dolmadı

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