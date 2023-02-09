4 yıllık bölümler arasında yer alan Hukuk bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Hukuk bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Hukuk bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Hukuk Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|530,6846
|132
|Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|35+1 / 36
|528,4483
|164
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|520,2241
|329
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|16+0 / 16
|509,8516
|689
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|504,6011
|933
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|16+0 / 16
|503,3958
|991
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|26+0 / 26
|496,6372
|1.389
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|16+0 / 16
|492,3360
|1.689
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|491,7267
|1.741
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|486,5003
|2.182
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|22+0 / 22
|470,1367
|4.201
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|550+14 / 564
|468,8757
|4.387
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|500+13 / 513
|463,3383
|5.405
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|459,7875
|6.158
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|240+6 / 246
|459,6086
|6.201
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|340+9 / 349
|450,1221
|8.611
|İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|448,5720
|9.052
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|350+9 / 359
|448,3736
|9.118
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|26+0 / 26
|444,8715
|10.270
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|420+11 / 431
|442,3043
|11.196
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|320+8 / 328
|441,6629
|11.430
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|110+3 / 113
|441,2491
|11.620
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|439,4549
|12.391
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|26+0 / 26
|439,1484
|12.546
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|460+12 / 472
|436,9878
|13.564
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|230+6 / 236
|435,5832
|14.264
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|29+0 / 29
|434,7579
|14.717
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|26+0 / 26
|434,0400
|15.117
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|27+0 / 27
|433,3290
|15.566
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|355+9 / 364
|431,6522
|16.617
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|160+4 / 164
|431,1637
|16.942
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|430,8324
|17.192
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|190+5 / 195
|430,6505
|17.312
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|19+0 / 19
|430,3511
|17.561
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|429,7682
|17.982
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|38+0 / 38
|429,3915
|18.317
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|429,3293
|18.381
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|260+7 / 267
|428,8689
|18.728
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|428,6897
|18.873
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|428,3392
|19.178
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|428,1607
|19.321
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|22+0 / 22
|426,7616
|20.530
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|29+0 / 29
|426,7134
|20.567
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|22+0 / 22
|426,3629
|20.894
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|426,3001
|20.949
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|240+6 / 246
|424,8048
|22.378
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|424,4729
|22.700
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|250+7 / 257
|424,4042
|22.769
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|423,9373
|23.212
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|422,2102
|25.022
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|27+0 / 27
|421,8618
|25.407
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|120+3 / 123
|420,7884
|26.586
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|420,5420
|26.892
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|16+0 / 16
|420,4853
|26.950
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|190+5 / 195
|420,2152
|27.255
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|280+7 / 287
|419,8217
|27.712
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|230+6 / 236
|417,9189
|30.052
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|417,7185
|30.319
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|417,5105
|30.574
|İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|160+4 / 164
|416,7629
|31.550
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|416,2956
|32.135
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|18+0 / 18
|415,9791
|32.585
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|130+4 / 134
|415,5571
|33.164
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|414,2855
|34.834
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|55+0 / 55
|413,8573
|35.445
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (Çarşamba) (4 Yıllık)
|EA
|130+4 / 134
|413,3474
|36.180
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|240+6 / 246
|412,8091
|36.972
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|73+0 / 73
|412,3271
|37.670
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|23+0 / 23
|412,0609
|38.046
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|60+0 / 60
|411,8162
|38.395
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|200+5 / 205
|411,0800
|39.504
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|123+0 / 123
|410,6718
|40.098
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|190+5 / 195
|410,4957
|40.358
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|409,6564
|41.686
|Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|40+0 / 40
|409,2416
|42.332
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|230+6 / 236
|408,7852
|43.032
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|200+5 / 205
|408,2484
|43.860
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|120+3 / 123
|408,0859
|44.120
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|130+4 / 134
|408,0312
|44.203
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|190+5 / 195
|407,7877
|44.593
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|220+6 / 226
|407,6837
|44.760
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|240+6 / 246
|406,8125
|46.168
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|280+7 / 287
|404,9011
|49.239
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|140+4 / 144
|404,8587
|49.317
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|96+0 / 96
|404,7268
|49.544
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|404,6579
|49.637
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|404,0533
|50.666
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|403,9288
|50.882
|Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|220+6 / 226
|402,9474
|52.503
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|110+3 / 113
|401,4161
|55.090
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|200+5 / 205
|401,0922
|55.671
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|120+3 / 123
|401,0888
|55.675
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Hukuk (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|180+5 / 185
|400,9343
|55.950
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|400,0526
|57.484
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|399,8807
|57.801
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|300+8 / 308
|399,2536
|58.874
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|23+0 / 23
|397,9065
|61.248
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|395,2440
|66.113
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|116+0 / 116
|394,4054
|67.710
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|393,7630
|68.946
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|393,7540
|68.964
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|393,3816
|69.732
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|392,0368
|72.321
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|391,5072
|73.334
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|390,5696
|75.173
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|390,0855
|76.131
|Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|389,9776
|76.326
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|108+0 / 108
|389,4730
|77.364
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|98+0 / 98
|389,2045
|77.940
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|115+0 / 115
|388,8068
|78.781
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|388,6298
|79.133
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|388,5883
|79.224
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|123+0 / 123
|386,4540
|83.567
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|170+0 / 170
|385,6495
|85.187
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|55+0 / 55
|384,6374
|87.310
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|144+0 / 144
|382,6787
|91.507
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|86+0 / 86
|382,1934
|92.520
|Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|160+0 / 160
|381,5432
|93.954
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|116+0 / 116
|381,0781
|94.992
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|93+0 / 93
|380,2987
|96.704
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|60+0 / 60
|377,0356
|104.078
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|158+0 / 158
|376,9933
|104.169
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|376,6287
|104.968
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|114+0 / 114
|376,5901
|105.061
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|376,2692
|105.744
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|54+0 / 54
|376,2401
|105.818
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|53+0 / 53
|376,2258
|105.855
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|170+0 / 170
|375,7858
|106.896
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|150+0 / 150
|375,4698
|107.610
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|374,6272
|109.590
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|372,5856
|114.386
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|54+0 / 54
|372,4504
|114.684
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|29+0 / 29
|372,0787
|115.618
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|121+0 / 121
|371,6583
|116.611
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|40+0 / 40
|371,5797
|116.800
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|31+0 / 31
|370,7521
|118.867
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|104+0 / 104
|370,6187
|119.198
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|120+0 / 120
|369,6815
|121.492
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|369,1339
|122.814
|Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / ---
|---
|---
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / ---
|---
|---
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / ---
|---
|---
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / ---
|---
|---
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 13
|Dolmadı
|Dolmadı
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|96+0 / 19
|Dolmadı
|Dolmadı
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|32+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|102+0 / 27
|Dolmadı
|Dolmadı
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|148+0 / 69
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 16
|Dolmadı
|Dolmadı
|İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 22
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|53+0 / 49
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|89+0 / 45
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|170+0 / 100
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|141+0 / 96
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|140+0 / 114
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|55+0 / 14
|Dolmadı
|Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|26+0 / 22
|Dolmadı
|Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|93+0 / 44
|Dolmadı
|Dolmadı
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|56+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|150+0 / 148
|Dolmadı
|Dolmadı
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|57+0 / 38
|Dolmadı
|Dolmadı
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|31+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|33+0 / 14
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|18+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Hukuk (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|76+0 / 20
|Dolmadı
|Dolmadı
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