4 yıllık bölümler arasında yer alan Ekonometri bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Ekonometri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Ekonometri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Ekonometri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 320,9222 290.816 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 319,7676 296.642 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 290,0178 480.587 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 286,7757 505.855 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 279,7431 564.480 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 272,4948 630.838 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Ekonometri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 270,5702 649.371 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 269,0133 664.955 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 264,8191 708.203 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 259,0438 770.992 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Ekonometri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 256,5546 799.266 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 256,4817 800.120 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 250,8670 866.942 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 248,6647 894.298 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 240,4835 999.818 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 239,1818 1.017.125 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 238,9879 1.019.804 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 238,5587 1.025.616 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 232,7092 1.106.488 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 223,0120 1.245.283 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 35+1 / 36 220,5575 1.280.287 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 218,7583 1.306.096 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 218,5743 1.308.702 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 216,7729 1.334.518 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 212,3348 1.396.957 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 210,3536 1.424.147

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.