4 yıllık bölümler arasında yer alan Ekonometri bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Ekonometri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Ekonometri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Ekonometri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|320,9222
|290.816
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|319,7676
|296.642
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|290,0178
|480.587
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|286,7757
|505.855
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|279,7431
|564.480
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|272,4948
|630.838
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Ekonometri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|270,5702
|649.371
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|269,0133
|664.955
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|264,8191
|708.203
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|259,0438
|770.992
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Ekonometri (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|256,5546
|799.266
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|256,4817
|800.120
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|250,8670
|866.942
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|248,6647
|894.298
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|240,4835
|999.818
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|239,1818
|1.017.125
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|238,9879
|1.019.804
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|238,5587
|1.025.616
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|232,7092
|1.106.488
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|223,0120
|1.245.283
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|35+1 / 36
|220,5575
|1.280.287
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|218,7583
|1.306.096
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|218,5743
|1.308.702
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|216,7729
|1.334.518
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|212,3348
|1.396.957
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|210,3536
|1.424.147
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.