4 yıllık bölümler arasında yer alan Antropoloji bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Antropoloji bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Antropoloji bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Antropoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Antropoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 351,8075 170.734 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 299,7428 411.658 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 291,9067 466.204 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 288,4971 492.408 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 267,6324 678.971 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 252,7954 843.532 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Antropoloji (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 238,1959 1.030.778 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 237,0644 1.046.227 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 227,2538 1.184.065 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 216,0662 1.344.590 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 214,4345 1.367.580 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Antropoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 7 Dolmadı Dolmadı

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