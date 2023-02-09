4 yıllık bölümler arasında yer alan Antropoloji bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Antropoloji bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Antropoloji bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Antropoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Antropoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|351,8075
|170.734
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|299,7428
|411.658
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|291,9067
|466.204
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|288,4971
|492.408
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|267,6324
|678.971
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|252,7954
|843.532
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Antropoloji (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|238,1959
|1.030.778
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|237,0644
|1.046.227
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|227,2538
|1.184.065
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|216,0662
|1.344.590
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|Antropoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|214,4345
|1.367.580
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Antropoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.