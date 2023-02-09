4 yıllık bölümler arasında yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Programları bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İktisadi ve İdari Bilimler Programları bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İktisadi ve İdari Bilimler Programları bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Programları (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 18+0 / 18 388,1002 80.187 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Programları (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 102+0 / 102 289,0122 488.500

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.