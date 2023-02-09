4 yıllık bölümler arasında yer alan Felsefe bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Felsefe bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Felsefe bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Felsefe Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Felsefe (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|499,5220
|1.205
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|55+2 / 57
|451,4578
|8.229
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Felsefe (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|438,2670
|12.982
|Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|433,1719
|15.666
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Felsefe (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|417,8508
|30.134
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|406,4004
|46.794
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Felsefe (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|378,1244
|101.586
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Felsefe (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|376,3965
|105.477
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|353,2621
|166.363
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|328,2313
|257.151
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|326,7016
|263.879
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|322,7914
|281.848
|Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|322,5461
|283.031
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|320,3204
|293.832
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|319,2184
|299.372
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Felsefe (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|302,3722
|394.458
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|301,2397
|401.731
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|298,1252
|422.575
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Felsefe (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|293,6437
|453.574
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Felsefe (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|293,0700
|457.669
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|292,1435
|464.475
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|289,0195
|488.455
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|286,8761
|505.025
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|286,3474
|509.232
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|283,1934
|535.037
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|276,8124
|590.544
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|275,1543
|605.872
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|268,8717
|666.366
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|263,1696
|725.736
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|257,0629
|793.437
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|255,3490
|813.243
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|253,0934
|839.978
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|252,9281
|841.954
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|252,4178
|848.094
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|251,6650
|857.045
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|251,5654
|858.257
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|248,7625
|893.021
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Felsefe (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|245,4447
|934.683
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|244,7939
|943.099
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|244,0675
|952.435
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|242,7311
|969.951
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|241,3377
|988.514
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|240,9207
|993.987
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|236,5700
|1.052.989
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|235,6904
|1.065.107
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|234,7655
|1.077.965
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|234,2560
|1.084.995
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|231,4207
|1.124.750
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|231,3127
|1.126.286
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|230,0506
|1.144.143
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|228,5199
|1.166.120
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|227,7678
|1.176.875
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|226,9982
|1.187.703
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|224,4274
|1.224.713
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|224,0919
|1.229.641
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|35+1 / 36
|219,8728
|1.290.117
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|219,4664
|1.295.895
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|218,4022
|1.311.232
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|218,3365
|1.312.206
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|216,8473
|1.333.486
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|215,2725
|1.355.838
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|214,8112
|1.362.277
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|212,7450
|1.391.320
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|212,3364
|1.396.939
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Felsefe (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|210,0526
|1.428.199
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|207,2408
|1.465.718
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|206,3819
|1.476.933
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|204,5214
|1.501.028
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|203,8232
|1.509.891
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|200,6137
|1.549.413
|Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)
|Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|189,6383
|1.663.560
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Felsefe (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 13
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.