(4 Yıllık) Felsefe Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Felsefe bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Felsefe Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Felsefe bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Felsefe bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Felsefe bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Felsefe Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8499,52201.205
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Felsefe (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA55+2 / 57451,45788.229
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Felsefe (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15438,267012.982
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Felsefe (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)EA30+1 / 31433,171915.666
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA2+0 / 2417,850830.134
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Felsefe (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52406,400446.794
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10378,1244101.586
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3376,3965105.477
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Felsefe (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)EA1+0 / 1353,2621166.363
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Felsefe (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA40+1 / 41328,2313257.151
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Felsefe (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA40+1 / 41326,7016263.879
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72322,7914281.848
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62322,5461283.031
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82320,3204293.832
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41319,2184299.372
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3302,3722394.458
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72301,2397401.731
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62298,1252422.575
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10293,6437453.574
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15293,0700457.669
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Felsefe (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)EA1+0 / 1292,1435464.475
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52289,0195488.455
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62286,8761505.025
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62286,3474509.232
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72283,1934535.037
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72276,8124590.544
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72275,1543605.872
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62268,8717666.366
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52263,1696725.736
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41257,0629793.437
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52255,3490813.243
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62253,0934839.978
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62252,9281841.954
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62252,4178848.094
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62251,6650857.045
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52251,5654858.257
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41248,7625893.021
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA7+0 / 7245,4447934.683
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52244,7939943.099
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62244,0675952.435
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62242,7311969.951
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52241,3377988.514
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41240,9207993.987
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41236,57001.052.989
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41235,69041.065.107
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31234,76551.077.965
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26234,25601.084.995
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31231,42071.124.750
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41231,31271.126.286
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52230,05061.144.143
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41228,51991.166.120
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41227,76781.176.875
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21226,99821.187.703
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31224,42741.224.713
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21224,09191.229.641
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA35+1 / 36219,87281.290.117
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31219,46641.295.895
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21218,40221.311.232
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21218,33651.312.206
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26216,84731.333.486
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31215,27251.355.838
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31214,81121.362.277
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21212,74501.391.320
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26212,33641.396.939
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA17+0 / 17210,05261.428.199
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21207,24081.465.718
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31206,38191.476.933
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31204,52141.501.028
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21203,82321.509.891
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21200,61371.549.413
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)Felsefe (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21189,63831.663.560
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)EA17+0 / 13DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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