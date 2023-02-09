4 yıllık bölümler arasında yer alan Felsefe bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Felsefe bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Felsefe bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Felsefe Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Felsefe (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 499,5220 1.205 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Felsefe (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 55+2 / 57 451,4578 8.229 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Felsefe (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 438,2670 12.982 Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Felsefe (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 433,1719 15.666 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Felsefe (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 417,8508 30.134 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Felsefe (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 406,4004 46.794 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Felsefe (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 378,1244 101.586 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Felsefe (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 376,3965 105.477 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Felsefe (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 353,2621 166.363 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Felsefe (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 328,2313 257.151 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Felsefe (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 326,7016 263.879 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 322,7914 281.848 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 322,5461 283.031 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 320,3204 293.832 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 319,2184 299.372 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Felsefe (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 302,3722 394.458 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 301,2397 401.731 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 298,1252 422.575 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Felsefe (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 293,6437 453.574 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Felsefe (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 293,0700 457.669 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Felsefe (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 292,1435 464.475 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 289,0195 488.455 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 286,8761 505.025 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 286,3474 509.232 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 283,1934 535.037 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 276,8124 590.544 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 275,1543 605.872 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 268,8717 666.366 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 263,1696 725.736 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 257,0629 793.437 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 255,3490 813.243 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 253,0934 839.978 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 252,9281 841.954 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 252,4178 848.094 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 251,6650 857.045 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 251,5654 858.257 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 248,7625 893.021 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Felsefe (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 245,4447 934.683 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 244,7939 943.099 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 244,0675 952.435 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 242,7311 969.951 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 241,3377 988.514 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 240,9207 993.987 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 236,5700 1.052.989 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 235,6904 1.065.107 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 234,7655 1.077.965 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 234,2560 1.084.995 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 231,4207 1.124.750 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 231,3127 1.126.286 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 230,0506 1.144.143 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 228,5199 1.166.120 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 227,7678 1.176.875 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 226,9982 1.187.703 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 224,4274 1.224.713 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 224,0919 1.229.641 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 35+1 / 36 219,8728 1.290.117 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 219,4664 1.295.895 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 218,4022 1.311.232 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 218,3365 1.312.206 Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 216,8473 1.333.486 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 215,2725 1.355.838 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 214,8112 1.362.277 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 212,7450 1.391.320 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 212,3364 1.396.939 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Felsefe (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 210,0526 1.428.199 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 207,2408 1.465.718 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 206,3819 1.476.933 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 204,5214 1.501.028 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 203,8232 1.509.891 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 200,6137 1.549.413 Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) Felsefe (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 189,6383 1.663.560 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Felsefe (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 17+0 / 13 Dolmadı Dolmadı

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